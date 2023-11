Les Forces armées maliennes – FAMas ont réussi à prendre contrôle de la ville de Kidal longtemps restée la chasse gardée des terroristes. Suite à l’annonce de la bonne nouvelle ce mardi 14 novembre 2023, le gouvernement du Burkina Faso a tenu à adresser ses vives félicitations aux FAMas pour ce grand coup.

Le Burkina Faso félicite les FAMas pour avoir pris position de Kidal

Le gouvernement de transition au pouvoir au Burkina Faso se réjouit de la grosse prouesse que les Forces Armées Maliennes – FAMas, ont réalisé en prenant contrôle de la ville de Kidal. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, a félicité les FAMas pour avoir brisé la chape de plomb longtemps maintenue sur les populations par une horde d’obscurantistes.

« Le Gouvernement burkinabè salue cette reprise de la ville de Kidal et rend un vibrant hommage aux hommes et aux femmes qui se sont engagés corps et âme pour rendre cette victoire possible. Il s’incline devant la mémoire de tous les combattants de la liberté et de la souveraineté qui ont consenti le sacrifice suprême pour que vive le Mali, un et indivisible, et souhaite prompt rétablissement aux blessés », fait savoir le communiqué avant d’ajouter qu’avec de cette victoire d’étape, importante vers la libération totale du pays, c’est un jour nouveau qui se lève pour les populations du septentrion malien et pour le Mali dans son ensemble.

Par ailleurs, le gouvernement du Burkina Faso a tenu à réaffirmer son soutien indéfectible au président Assimi Goïta, son gouvernement et au peuple frère du Mali, à cette étape charnière de la lutte contre le terrorisme dans notre espace sahélien. Il n’a pas manqué de préciser qu’il reste encore du chemin à parcourir pour la reconquête de l’intégrité territoriale des Etats du Sahel. Et pour y arriver, le porte-parole du capitaine Ibrahim Traoré indique que c’est ensemble dans le cadre le l’Alliance des Etats du Sahel – AES, que tout le Sahel sera libéré des menaces terroristes.