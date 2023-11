Les autorités sanitaires du Zimbabwe font face à une crise sanitaire majeure. En effet, le nombre de cas suspects de choléra a atteint 7 000 depuis l’apparition de l’épidémie en février.

Zimbabwe : plus de 7000 cas de Choléra déclarés

Au Zimbabwe, l’épidémie de choléra représente une menace pour la santé publique. « A la date du 11 novembre 2023, il y avait 6.939 cas suspects, 1.191 cas confirmés, 6.652 guérisons, 49 décès confirmés et 142 décès suspects », a déclaré le ministère dans une mise à jour hebdomadaire.

Depuis le premier cas signalé dans le district de Chegutu en février, la maladie s’est étendue à dix provinces du pays, les plus touchées étant Manicaland, Harare, Matabeleland South, Mashonaland West, Mashonaland Central et Masvingo. Au cours de la dernière semaine seulement, 598 nouveaux cas suspects, 91 cas confirmés et cinq décès confirmés ont été enregistrés.

Le Zimbabwe, régulièrement confronté à des épidémies de choléra, peine à fournir de l’eau potable à ses habitants. La situation est exacerbée par la nécessité pour de nombreux résidents de boire de l’eau de puits non protégés, les exposant ainsi à des maladies potentielles.

Cette nouvelle flambée de l’épidémie fait craindre une répétition de la pire épidémie de choléra qu’ait connue le pays, qui a entraîné la perte de plus de 4 000 vies et touché plus de 100 000 personnes. Toutefois, les autorités en charge de la santé au Zimbabwe multiplient les efforts pour contrer la propagation de cette épidémie.